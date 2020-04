Altri dieci casi a Legnano: siamo a 291

Altri dieci casi di Covid-19 tra i legnanesi, il bilancio ufficiale del contagio passa da 281 a 291.

Altri dieci casi accertati in città

Tanti sono i cittadini legnanesi positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2 secondo i dati ufficiali aggiornati a sabato 18 aprile 2020. Dieci in più rispetto al giorno precedente, quando erano 281. In otto giorni (da venerdì 10), i contagi censiti sono aumentati di 80 unità (erano 211), per una media di dieci al giorno, e Legnano ha guadagnato posizioni nella classifica delle città della provincia più colpite dal contagio, passando dal settimo posto (dopo Milano, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso e Paderno Dugnano) al quinto (ha superato Paderno Dugnano e Bresso, che oggi contano rispettivamente 276 e 266 casi).

Tanti i casi sommersi segnalati dai medici di base

Vale la pena ricordare che al dato ufficiale comunicato da Regione Lombardia andrebbero sommati, per avere il quadro completo dell’emergenza sanitaria in atto, tutti i casi sommersi: i medici di medicina generale hanno in carico molti pazienti con sintomi riconducibili all’infezione da Coronavirus, ma non diagnosticati in laboratorio.

