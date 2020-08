Altri 269 nuovi contagiati, ma è boom di tamponi

Da una parte ci sono i 269 nuovi contagiati da coronavirus, dall’altra il boom di tamponi pari a 16.561 con un rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%.

I tanti nuovi contagiati e il boom di tamponi

“I dati di oggi si caratterizzano per l’elevato numero di tamponi effettuati, 16.561, dai quali sono scaturite 269 positività. Circa 2/3 di queste sono determinate da rientri in Lombardia dall’estero – ha sottolineato Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia – Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni. Prosegue intanto l’attività di screening con i test molecolari negli aeroporti: a Malpensa, dove l’orario è stato esteso fino alle 19.30, sono stati eseguiti 10.800 tamponi, a Linate 1.024, nello spazio allestito accanto alla Fiera di Bergamo per chi proviene dallo scalo di Orio al Serio 1.859″,

Il 93% dei cittadini testati è italiano: il 56% rientrava dalla Grecia, il 40 dalla Spagna, il 2 dalla Croazia e altrettanti da Malta.

Fra gli stranieri sottoposti a tampone, il 52% proviene dalla Spagna, il 43 dalla Grecia e il 5 dalla Croazia.

“Negli ambulatori allestiti dalle ASST della Lombardi continuano in modo incessante i test sierologici gratuiti e su base volontaria agli insegnanti e operatori scolastici: finora abbiamo registrato circa 40.000 prenotazioni”, ha concluso l’assessore.

I dati di oggi

I tamponi effettuati sono stati 16.561, per un totale complessivo di 1.517.718. I nuovi casi positivi sono 269 (di cui 20 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico), mentre i guariti/dimessi sono stati 87 per un totale di 75.988, di cui 1.265 dimessi e 74.723 guariti. Sono ricoverate in Terapia intensiva 17 persone (+2 rispetto a ieri), non in Terapia intensiva sempre 158. Non ci sono stati altri decessi, il conto totale resta a 16.857

I nuovi casi per provincia

Milano: 102, di cui 66 a Milano città

Bergamo: 14

Brescia: 73

Como: 9

Cremona: 11

Lecco: 5

Lodi: 5

Mantova: 4

Monza e Brianza: 15

Pavia: 9

Sondrio: 1

Varese: 5

Altri 16 casi in fase di accertamento

