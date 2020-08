Altra lite a Legnano: coinvolte due persone

Un’altra lite a Legnano: è quanto sta succedendo proprio in questi minuti di sabato 22 agosto 2020 in via Toselli.

Altra lite nella città del Carroccio

Erano da poco passate le 8.30 di oggi, sabato 22 agosto 2020, quando soccorsi e Forze dell’ordine sono state allertate per una lite in via Toselli. Sul posto, per prestare i primi soccorsi alle due persone coinvolte, è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano in codice giallo. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Al momento, risultano essere due le persone coinvolte: un uomo di 53 anni e uno di 63.

