Altra banca che chiuderà: dopo sant’Ilario, anche Garbatola

Altra banca che chiuderà: dopo quella di sant’Ilario Milanese toccherà anche a Garbatola, altra frazione di Nerviano.

Molti cittadini sono già in rivolta per la chiusura della banca di Sant’Ilario Milanese, frazione di Nerviano: la data è quella del 5 giugno 2021. Ma non sarà la sola filiale a chiudere: a fine mese di maggio toccherà anche a quella di Garbatola.

L’annuncio del sindaco

“Dopo lo sportello della Banca Intesa di S.Ilario, veniamo a conoscenza anche della chiusura, dal prossimo 24 Maggio, della filiale della Bpm di Garbatola – afferma il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi – Nessuna comunicazione diretta da loro, ma veniamo a saperlo dai clienti della stessa. In nome della riorganizzazione, si invitano i clienti a rivolgersi alla nuova sede di Parabiago. Ci si dimentica volutamente della funzione sociale”e si pensa esclusivamente all’interesse economico! Pur non avendo nessuna responsabilità in merito, anche in questo caso, manderemo una lettera di protesta, chiedendo un incontro. Questa politica delle banche di sacrificare i ‘piccoli’ sportelli è vergognosa e irrispettosa del territorio!!!