All'incrocio tra via San Carlo e via Cornaggia si aspetta il morto

Un frontale tra due auto con una donna trasportata in ospedale dagli operatori del 118

Nuovo incidente nel pomeriggio di oggi

Nuovo incidente nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio maledetto tra via San Carlo e via Cornaggia. Un frontale tra un'auto che da via Castellazzo doveva girare in via San Carlo e una proveniente da corso Europa e diretta verso via Castellazzo. Un impatto violento tra i due mezzi con la conducente dell'auto che da via Castellazzo stava girando in via San Carlo trasportata in ospedale con un'ambulanza del 118 prontamente intervenuta sul posto

Un incrocio pericoloso

Un incrocio pericoloso quello situato a ridosso della palestra dell'oratorio San Carlo. Un incrocio che nelle scorse settimane è stato oggetto di una raccolta firme da parte di un gruppo di cittadini per chiedere una maggiore sicurezza. Incrocio dove nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha posizionato uno specchio e dei new jersey plastica per permettere agli automobilisti di avere una visibilità migliore.

L'ennesimo incidente

Quello verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, anche se diverso da quelli che avvengono solitamente, (mancata precedenza all'incrocio n.d.r) è l'ultimo di una lunga serie di sinistri che preoccupano i residente della zona.