Continuano i controlli sulle restrizioni Covid-19 da parte del Comando Polizia locale di Castano Primo, che ha continuato a sanzionare gli inadempienti.

Allentamento delle misure di contenimento ma si intensificano i controlli

In questi giorni sembra che la notizia di un leggero allentamento delle misure di contenimento a partire da oggi 4 maggio abbia innescato in molti la voglia di uscire all’aria aperta. E’ così che alla luce dell’afflusso di movimento di automobilisti e pedoni si siano intensificati i controlli da parte degli agenti del Comando Polizia locale di Castano Primo. Sono state sanzionate così due persone residenti a Castano Primo e una residente del comune di Nerviano che se ne andava a passeggio in auto con un’amica e rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Controlli su aree verdi, parchi pubblici e piste ciclabili, nonché sulla presenza di assembramenti nei pressi delle attività commerciali. Si rammenta di mantenere sempre la distanza di sicurezza e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.