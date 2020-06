Allarme bomba in via Brugallo, strada chiusa. Nel pomeriggio di martedì 2 Gugno, è scattato l’allarme per un ordigno inesploso.

Allarme bomba in via Brugallo

E’ subito scattato il protocollo di sicurezza, con le forze dell’ordine e gli artificieri sul posto. Si tratta di un ordigno della seconda guerra mondiale.

Strada chiusa

La strada è stata transennata e inibita al passaggio per consentire l’intervento dei carabinieri e la messa in sicurezza.

Torna alla home