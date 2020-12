Allarme a Corbetta: 34enne ferito viene portato in ospedale a Magenta.

Questa mattina, mercoledì 16 dicembre, pochi minuti dopo le 7, un’ambulanza della Croce bianca di Sedriano, un’automedica e l’elisoccorso sono intervenuti in via Cascina Nuova a Corbetta per soccorrere un uomo di 34 anni ferito da un’arma bianca.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto volontario da parte dell’uomo.

Il 34enne, dopo gli accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta.

