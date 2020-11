Allagamento nel locale pompe della piscina di Legnano: è successo poco fa. Tecnici e Vigili del Fuoco al lavoro.

Allagamento nel locale pompe della piscina di Legnano

La causa? La rottura di un tubo. E’ quello che è successo questa sera, lunedì 30 novembre 2020, intorno alle 19 nel locale pompe della piscina di Legnano di via Gorizia. L’imprevisto ha infatti provocato l’allagamento dello scantinato che contiene le pompe che gestiscono l’acqua nell’impianto sportivo.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento legnanese che si sono messi al lavoro per aspirare l’acqua. Ma di acqua ce n’è davvero tantissima e i pompieri saranno impegnati per ore, tutta la notte.

