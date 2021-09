Allagamenti a Legnano, segnalati danni per 138mila euro

Nubifragio

A fare le spese della bomba d'acqua sono stati 21 privati e otto tra attività produttive e commerciali.

Allagamenti a Legnano, è stata inviata alla Regione Lombardia la scheda in cui si segnala la stima dei danni provocati dal nubifragio di domenica 19 settembre 2021.

La cifra complessiva stimata è di 138 mila euro ed è così ripartita: oltre 69mila euro i danni ai privati (21, compresi due amministratori di condominio cui fanno capo più abitazioni), quasi 49mila euro i danni alle attività produttive/commerciali (otto soggetti), 20mila euro i danni alle infrastrutture (smaltimento dei rifiuti che i privati hanno conferito nei cassoni predisposti in corso Magenta e di cui il Comune si è fatto carico e acquisto di scaffalature per la messa in sicurezza degli archivi interrati nella sede comunale di via Gilardelli). Da ricordare che l’invio della scheda alla Regione Lombardia non comporta l’automatico risarcimento delle somme stimate, ma costituisce la condizione perché possano essere valutate dalla Regione stessa in caso di riconoscimento dello stato di calamità.