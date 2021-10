Allaccia le scarpe a un ragazzino con le mani fasciate e riceve un sacco di like sui social

Singolare gesto in pronto soccorso di un agente della Polizia locale di Rho

L'agente era in pronto soccorso per verificare le condizioni di due persone rimaste ferite in un incidente stradale

Un piccolo ma grande gesto

Un piccolo ma grande gesto che ha dato lustro al comando della Polizia locale rhodense. Ha allacciato le scarpe, in pronto soccorso, a un ragazzino con le mani fasciate e il suo gesto ha fatto subito, grazie a due persone che l’hanno fotografato il giro del web. E’ diventato famoso in pochi minuti Flavio Tangari, 34 anni, agente del comando rhodense di corso Europa.

Il ragazzino con le mani fasciate stava camminando nel corridoio del pronto soccorso

In pochi minuti sono stati centinaia i commenti positivi arrivati dai social «Ho visto il ragazzo passare in corridoio con le mani fasciate e le stringhe slacciate, l'ho fermato e allacciato le scarpe. Non mi aspettavo tanto clamore per un gesto che ho fatto con naturalezza». L’agente si trovata al pronto soccorso di via Cadorna per verificare le condizioni di due persone coinvolte in un incidente stradale rilevato dalla Polizia locale. Era in attesa di conoscere le condizioni dei feriti quando ha visto passare nel corridoio il ragazzino con entrambe le mani fasciate e le scarpe slacciate.

In dodici ore 583 mi piace e 44 commenti positivi

Compiere il gesto di allacciargliele è stato per lui una cosa normale. post, in sole 12 ore, riceveva ben 583 mi piace e 44 commenti positivi.