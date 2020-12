Alla Rsa Gallazzi-Vismara la stanza degli abbracci per gli ospiti FOTO

Alla Rsa Gallazzi-Vismara la stanza degli abbracci per gli ospiti. L’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Arese.

Da oggi, lunedì 21 dicembre, apre anche alla Casa di riposo Gallazzi-Vismara di Arese la stanza degli abbracci, un modo per poter riavere un contatto fisico con i nostri cari, in questo periodo di pandemia. Nelle ultime settimane stanno aprendo un po’ in tutto il territorio e ora arrivano anche ad Arese.

L’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale si realizza grazie all’impegno del CdA e attraverso una donazione del Rotary Club Garbagnate Groane, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti.

Il perdurare della necessaria assenza di contatti, ai fini di tutelare gli ospiti della nostra RSA, ha acuito il senso di lontananza e distanziamento, sofferto sia dagli ospiti sia dai loro cari, che non poteva più essere mitigato dalle comunicazioni a distanza, anche se attraverso videochiamate.

Le parole dell’assessore “L’obiettivo di questa iniziativa è di abbattere una delle barriere più dolorose prodotte dalla pandemia di Covid 19, quella della solitudine e dell’isolamento” dichiara l’Assessore ai servizi sociali Veronica Cerea. Il commento del Presidente del Consiglio di Amministrazione “Le postazioni saranno due pareti di plastica, sigillate su tutti i lati, con inseriti due manicotti flessibili che consentiranno di abbracciarsi, toccarsi, stringersi. Sono state posizionate all’ingresso nella Cappella e nel corridoio del Centro Diurno, con percorsi totalmente indipendenti per ospiti e parenti, un rigido protocollo di igiene e sicurezza è stato predisposto e sarà applicato su entrambi i lati delle pareti” spiega il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Mori.

Le parole del sindaco