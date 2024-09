Denuncia a piede libero a Nerviano per un uomo e la moglie alla guida dell'auto sotto effetto della ketamina: l'uomo trasportava al suo fianco il figlio di 10 anni.

Alla guida dell'auto sotto effetto della ketamina: al suo fianco il figlio di 10 anni

Nella notte di sabato gli Agenti del Comando Unico di polizia Locale Nerviano-Pogliano indagavano a piede libero due soggetti residenti a Nerviano per guida sotto l’effetto di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di ketamina e hashish.

Nello specifico due pattuglie, durante un controllo del territorio, notavano in Nerviano, un veicolo con le quattro frecce fermo ad un’intersezione semaforizzata quando il semaforo comunque proiettava luce verde. Gli Agenti si fermavano e notavano che alla guida del veicolo vi era un quarantenne di Nerviano in evidente stato di alterazione psicofisica. Il soggetto in stato confusionale non era più in grado di utilizzare il veicolo. A fianco era presente il figlio minore di 10 anni.

Trasportato in ospedale in ambulanza

Pertanto, stante le condizioni della persona che non riusciva nemmeno a riferire i propri dati personali, veniva chiesto l’intervento del 118. Nel frattempo giungeva un altro veicolo dal quale scendeva una donna risultata essere poi la compagna. La stessa riferiva che sia lei che il compagno avevano fatto uso di ketamina. Anche la donna mostrava uno stato di alterazione psicofisica.

L’uomo, scortato da una pattuglia veniva accompagnato dall’ambulanza presso il pronto soccorso di Legnano per essere sottoposto alle cure del caso ed in particolare agli esami tossicologici. Il minore veniva affidato alla nonna che nel frattempo veniva contattata.

Avendo poi il ragionevole dubbio che a casa dei due potesse essere occultata sostanza stupefacente, veniva chiesto l’ausilio di altra pattuglia del Comando Unico e si procedeva a perquisizione domiciliare dell’abitazione. La stessa consentiva di rinvenire alcune buste di Ketamina oltre che sostanza stupefacente tipo Hashish. Al termine della perquisizione anche la donna veniva accompagnata da una pattuglia all’ospedale di Legnano per essere sottoposta ai test tossicologici.

Al termine i due venivano indagati per guida sotto l’effetto di stupefacenti e la donna anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La ketamina è un anestetico che può indurre ad uno stato dissociativo e di dormiveglia. Condizione in cui è stato trovato l’uomo che con sguardo fisso non sapeva più né dov’era né come si chiamava e né riusciva più a distinguere i comandi del veicolo. Fatto ancor più grave che a fianco si trovava il figlio minore e solo per una fatalità si è evitato un sinistro all’intersezione.

Trovati dei ragazzi al parco

Sempre nella serata, dove il Comando aveva messo in campo 3 pattuglie con 7 operatori oltre alla centrale operativa, sono stai effettuati controlli nei parchi di Via Roma, Via Perlasca e Piazza Vittoria dove sono stati identificati in totale 18 persone. Nel parco di via Perlasca, a seguito di segnalazioni dei residenti, sabato scorso era stata trovata una compagnia di ragazzi intenti a fumare “canne” e uno di questi risultava in possesso di circa 6 grammi di Hashish. Per tale motivo veniva segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacenti e data la disponibilità di un veicolo, gli veniva ritirata la patente per 30 giorni.

Questa tipologia di servizi sono molto importanti in quanto mirano a prevenire sinistri stradali dovuti a persone che guidano sotto l’effetto di stupefacenti e/o bevande alcoliche.