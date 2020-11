Alex Zanardi lascia il San Raffaele: “Le sue condizioni permettono il trasferimento”

“Le sue condizioni sono stabili” così Alex Zanardi ha potuto lasciare il San Raffaele di Segrate per essere trasferito all’ospedale di Padova.

Alex Zanardi trasferito dal San Raffaele

La notizia è arrivata questa mattina, sabato 21 novembre 2020, a seguito del bollettino medico emesso dai medici che lo avevano in cura nel nosocomio segratese. “Il paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare”, hanno spiegato.

Era arrivato il 24 luglio scorso

Zanardi, ex campione di Formula 1 e campione paralimpico di handbike, era stato vittima di un gravissimo incidente lo scorso 19 giugno mentre stava gareggiando a bordo del suo mezzo a pedali. Inizialmente era stato ricoverato in Toscana, poi in una casa di cura nel Lecchese dove però le sue condizioni si erano aggravate. Così il 24 luglio scorso era stato portato al San Raffaele “in condizioni di grave instabilità neurologica”, come sottolineato nella nota.

Continua il percorso di cura

Zanardi era stato inizialmente ricoverato in Terapia intensiva, quindi è stato sottoposto a un percorso chirurgico per risolvere le “complicanze tardive dovute al trauma primitivo e in seguito per la ricostruzione facciale e cranica – hanno proseguito i medici del San Raffaele – Negli ultimi due mesi ha potuto intraprendere anche un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva. Ad Alex e alla sua famiglia auguriamo un futuro di progressivo miglioramento clinico”.

