Una nuova donazione per la Pediatria dell’ospedale di Magenta. Un progetto da Aldieri for children (nlus a sostegno dei bambini affetti da patologie oncologiche) che con i suoi fondatori Christian e Daniela Aldieri ha deciso di sostenere, ancora una volta,il reparto guidato dalla primaria Luciana Parola, in collaborazione con Pigna, azienda leader nella produzione di articoli per la scuola.

Aldieri for children onlus e Pigna regalano kit creativi all’ospedale

“L’emergenza ci ha obbligato a guardare al presente, perché le necessità sono pressanti e bisogna risolverle in fretta. Ma altrettanto importante è pensare al futuro, e soprattutto al futuro dei soggetti più deboli e vulnerabili.È da qui che è nata l’idea di ‘Aiutiamo la fantasia’, un’operazione che punta a portare strumenti per coltivare il pensiero e la fantasia ai bambini che si trovano in ospedale o in situazioni difficili in questo momento”, spiegano i partner solidali, tra cui anche Quiqueg, agenzia di comunicazione che ha creato per i bambini in lockdown QuaARTEna, un progetto no profit di stimolo alla creatività.

“Aiutiamo la fantasia”

“Aiutiamo la fantasia” è un progetto che ha portato in dieci strutture ospedaliere sul territorio milanese 1.500 kit composti da scatole di pennarelli, album da disegno, quaderni della collezione Pigna dedicata al Manifesto della Comunicazione Non Ostile e album con le attività della QuarARTEna, per immaginare la città ideale. Le strutture coinvolte sono state l’Ospedale San Carlo, l’Ospedale San Paolo, l’Ospedale Buzzi-Sacco, l’Ospedale Niguarda, il Policlinico, il nosocomio di Magenta, l’ASST Melegnano-Martesana, l’ASST Busto Arsizio, Zumbimbi e la Fondazione Arché.

