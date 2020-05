Alcol, aggressione e incidente: SIRENE DI NOTTE

Alcol, aggressione e incidente: il lockdown è davvero finito.

L’alcol fa suonare l’allarme

Alza il gomito e si sente male. E’ accaduto a una 16enne sabato sera, prima di mezzanotte (23 maggio) in via Maggi ad Abbiategrasso. La Croce Azzurra è intervenuta per un’intossicazione etilica lieve e ha portato la ragazza in codice verde in pronto soccorso a Magenta. A Pogliano, verso le 2.30 ancora l’alcol, in piazza Repubblica, ha fatto suonare le sirene di un’ambulanza per soccorrere un 26enne vittima d’intossicazione etilica: sul posto Rho soccorso e Carabinieri in giallo, ma fortunatamente l’intervento si è concluso in verde al Pronto soccorso di Rho.

Aggressione a Legnano

A Legnano, invece, verso le 23, una persona ha chiesto aiuto per un’aggressione subita in piazza Mocchetti. Sul posto Polizia e Carabinieri, oltre alla Croce Rosso di Legnano in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri. A Novate, poco prima dell’1 del 24 maggio, malore per un 23enne in via Edison:l’allarme è scattato in rosso, ma le prime cure dei soccorritori sono bastate a ridurre il tutto a un codice verde e a un controllo all’ospedale di Paderno Dugnano.

Si ribalta con l’auto

Ad Ozzero, un 23enne si è ribaltato con la sua macchina per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. Sulla ss494 il cappottamento ha fatto spaventare la centrale operativa di Areu che ha inviato soccorsi in rosso: ambulanza della Croce Azzurra e Carabinieri hanno soccorso il giovane che se l’è cavata con un codice verde all’ospedale.

