Albero si schianta contro una casa e un'auto

Albero ad alto fusto si abbatte su un'abitazione e danneggia un'auto in sosta: è successo a Nerviano durante il temporale.

Albero contro casa e vettura

Il fortissimo temporale che si è abbattuto su tutto il Legnanese, poco dopo le 13.30 di oggi, lunedì 7 giugno 2021, non ha risparmiato nemmeno Nerviano. Ed è qui che un albero ad alto fusto, proprio a causa del maltempo, si è abbattuto contro un'abitazione danneggiando anche un'auto che si trovava parcheggiata. E' successo in via Galilei, nel tratto di strada chiuso al traffico.

Gli agenti sul posto

Subito dopo l'accaduto, in via Galilei è arrivata la Polizia Locale che si è assicurata che non vi fossero persone rimaste ferite. Poco dopo sono giunti anche i Vigili del Fuoco che si stanno occupando della messa in sicurezza della zona.