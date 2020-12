Albero pericolante a Legnano per la troppa neve: pompieri in azione.

Albero pericolante per la troppa neve: pompieri in azione

Questa mattina, venerdì 4 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Comasina a Legnano per mettere in sicurezza un albero pericolante del parco dei Ronchi. L’arbusto, che sporge sulla sede stradale, era diventato pericoloso per via dell’abbondante neve depositatasi sui rami.

