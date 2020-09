Albero di 20 metri cade sulla strada crollando su ditta e cavi dell’elettricità

Albero di 20 metri cade sulla strada: è successo questa sera in via Marzorati a Nerviano. La pianta ha danneggiato la ditta di fronte e i cavi dell’energia elettrica.

Albero di 20 metri cade sulla strada

Tutto è successo in pochi istanti, senza che vi fosse nemmeno un alito di vento. Erano circa le 21.15 di questa sera, martedì 22 settembre 2020, quando il grande pioppo che si affaccia sulla via Marzorati (verso il confine con Parabiago) è crollato a terra. Un albero di grosse dimensioni, alto quasi 20 metri. Nel cadere, la pianta ha danneggiato parte del capannone industriale che vi era di fronte oltre che i cavi dell’energia elettrica.

Per fortuna in quel momento nessun automobilista, motociclista, ciclista o pedone si trovava a passare in quella via. Poco dopo è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono ora al lavoro i Vigili del Fuoco con la Protezione civile “Radiosoccorso” impegnata a gestire la viabilità e con la chiusura della via per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

L’albero da tempo non godeva di ottima salute e in molti puntano il dito contro la scarsa manutenzione ricevuta dal pioppo.

