Albero colpito da un fulmine crolla e schiaccia un'auto

TRAGEDIA SFIORATA A BUSTO GAROLFO

La grossa pianta è caduta su una vettura, conducente salva per miracolo

Albero viene colpito da un fulmine e cade: schiacciata una vettura. Paura a Busto Garolfo.

Albero cade e schiaccia una vettura

Tragedia sfiorata a Busto Garolfo. Un albero è stato colpito da un fulmine durante il forte temporale che si è abbattuto su tutta la zona nel pomeriggio di oggi martedì 24 maggio 2022. Erano circa le 18 quando pioggia e vento hanno soffiato forte anche in paese. In via Carroccio un fulmine ha letteralmente tranciato un albero di grosse dimensioni; parte della pianta è caduta su un deposito, l'altra sulla strada schiacciando una vettura. La proprietaria del mezzo si è salvata per miracolo: era uscita dall'abitacolo da pochi minuti.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno; una volta accertato che all'interno della macchina non vi era nessuno e che nel deposito e che nessuna persona era sulla vettura, i pompieri hanno iniziato le operazioni di rimozione della pianta e di messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche la Polizia locale che ha chiuso la via per motivi di sicurezza.

