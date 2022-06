Albero cade sulla strada bloccando la circolazione

Albero cade sulla strada, intervengono i Vigili del fuoco.

Albero crollato in via Espinasse: nessun ferito

E' successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno 2022, a Magenta. Mancavano pochi minuti alle 16 quando una grossa pianta si è abbattuta sulla sede stradale in via Espinasse, subito dopo il ponte. Fortunatamente in quel momento su quel tratto non c'erano auto né pedoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno e la via è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione della pianta e la completa messa in sicurezza dell'area. le operazioni hanno richiesto un'ora di lavoro, dopodiché la circolazione è stata ripristinata.