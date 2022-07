Alberi sui binari: circolazione sospesa tra Vigevano - Albairate

A causa del maltempo che ieri sera ha imperversato nella zona dell’abbiatense sulla linea Regionale ferroviaria R31 Mortara-Milano, che fa parte della Direttrice 25, la circolazione tra le stazioni di Vigevano e Albairate è sospesa

Temporali con forti raffiche di vento

La caduta di alberi sulla sede della linea ferroviaria causata dal forte vento che ieri sera ha interessato l’abbiatense, sta provocando gravi disagi per la circolazione ferroviaria, che è stata sospesa per permettere ai tecnici di ripristinare in sicurezza la linea e riprendere le corse dei treni il prima possibile.