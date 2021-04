Alberi per i neonati cornaredesi

L’Amministrazione comunale, assessorato all’Ambiente, desidera festeggiare simbolicamente tutti i nuovi nati negli anni 2019 e 2020 in una nuova edizione unificata.

Quattro alberi per i neonati

Con questo proposito sono stati messi a dimora quattro nuovi esemplari di alberi all’interno di uno dei parchi pubblici cornaredesi. Ci saranno quattro nuovi alberi da «gemellare» con le bambine e i bambini nati nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020. Per i nascituri dell’anno 2019 sono stati messi a dimora due esemplari di «Ginkgo biloba», mentre per i nascituri dell’anno 2020 gli esemplari dedicati saranno di «Sorbus aucuparia».

Parco via dei Mille

L’iniziativa ambientale celebrerà questo lieto evento insieme ai genitori interessati e ai loro bambini, nella mattinata di sabato 22 maggio alle ore 11 presso il Parco di via Dei Mille angolo via Garibaldi. In caso di pioggia l’iniziativa sarà posticipata al sabato successivo; sono fatte salve restrizioni e/o annullamenti dettati dall’emergenza sanitaria Covid-19. Le famiglie che non potranno presenziare all’iniziativa potranno contattare l’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Ecologia, al seguente recapito e-mail: ecologia@comune.cornaredo.mi.it.