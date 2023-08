Alberi caduti e tetti scoperchiati dal nubifragio

Nubifragio a Cerro Maggiore e a Canegrate: i danni.

Nubifragio, tetti scoperchiati

Danni un po' tutta la zona per il nubifragio che ha colpito in queste ore anche il Legnanese. Segnalazioni arrivano, ad esempio, da Cerro Maggiore dove la forte pioggia e il vento di questa notte hanno provocato diversi disagi: in via Don Gnocchi, ad esempio, le coperture del tetto di un capannone sono volate vie finendo in strada mentre, in via Magellano un grosso albero è stato sradicato da terra ed è finito rovesciato in un parcheggio.

Alberi e altri danni

Danni anche a Canegrate: un albero è caduto in via Manzoni ed è stato rimosso dalla Polizia locale e Vigili del fuoco, al cimitero si sta intervenendo per una lattoniera staccatasi mentre la zona di via Redipuglia (compresa la scuola elementare) è ancora senza corrente elettrica e il Comune si sta adoperando per risolvere i problemi.