Albergo del nonno ora è Covid free

L’annuncio del comune di Parabiago: “L’Albergo del nonno è Covid free”

Nessun caso

Il bollettino medico elaborato dell’Amministrazione comunale sulla situazione sanitaria Covid in città non registra alcun caso positivo presso l’Albergo del Nonno.

“Dopo tanti provvedimenti presi in tempo di emergenza e dopo la costante attenzione all’isolamento dei casi positivi – afferma il sindaco Raffalee Cucchi – oggi l’Albergo del Nonno risulta covid free. Non abbiamo, infatti, tra gli ospiti alcun caso positivo e questo non ci fa certo abbassare l’attenzione, ma ci conforta sapere che le misure di cura e prevenzione adottate abbiano funzionato. Di questo siamo grati a tutti coloro che, insieme all’Amministrazione, hanno gestito tempestivamente la situazione. Soprattutto un ringraziamento particolare va rivolgo al personale sanitario che opera all’interno della struttura e al Direttore Sanitario, nonché ai dipendenti comunali sempre presenti nella necessità.

I nuclei di separazione predisposti presso la casa di riposo rimarranno al momento tali e utilizzati in futuro per eventuali cure di emergenza. Un lavoro, quindi, che non viene vanificato, ma valorizzato e rigenerato.