La comunità albairatese incredula per la tragica morte a 50 anni di Roberto Pambieri, farmacista del paese precipitato nel Ticino a Vigevano con il parapendio.

Albairate sotto shock per la morte del farmacista Pambieri

Comunità di Albairate sotto shock per la tragedia che ieri pomeriggio ha strappato alla vita in modo crudele Roberto Pambieri, 50enne, titolare assieme al padre dell’unica farmacia del paese. Pambieri è morto a Vigevano, a causa di un incidente con il suo parapendio a motore. Testimoni lo hanno visto perdere improvvisamente quota e cadere nel Ticino. Il velivolo si è ribaltato in acqua e mentre veniva trasportato dalla corrente Pambieri ha cercato disperatamente di liberarsi dell’imbracatura. Ma non ce l’ha fatta ed è morto annegato. I sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano sono riusciti a recuperarlo in prossimità della lanca dell’Ayala. Sul posto anche vigili del fuoco di Vigevano, del nucleo fluviale di Pavia, un elicottero da Malpensa e agli agenti del commissariato di Vigevano.

Questo il pensiero del sindaco di Albairate Flavio Crivellin: “L’Amministrazione comunale di Albairate esprime sentite condoglianze alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Roberto Pambieri, stimato farmacista del paese che non ha mai fatto mancare il suo sostegno professionale alla comunità. Il dolore e lo sgomento ci uniscano in un grande abbraccio”.

TORNA ALLA HOME