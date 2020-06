Al via l’indagine epidemiologica a Vanzaghello

È stata definita la data ufficiale. Il 2 luglio a Vanzaghello inizierà l’indagine epidemiologica coordinata dal Sacco di Milano e da città metropolitana. Da giovedì prossimo per tutti i cittadini di Vanzaghello sarà possibile sottoporsi al test rapido (ed eventualmente al sierologico e al tampone) e “scoprire” se si è positivi o meno al Covid-19. Il test è gratuito e su base volontaria, ci si può iscrivere tramite sito comunale o apposito numero telefonico come è stato comunicato sugli organi amministrativi. Per rendere tutti partecipi e a conoscenza dell’indagine, in questi giorni l’amministrazione ha distribuito nelle varie case di Vanzaghello un vademecum con tutte le informazioni e le istruzioni da seguire se si vuole partecipare al test.

