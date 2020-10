Al via la seconda campagna di test sierologici e tamponi. Saranno effettuati a Cassinetta il 24 e 25 ottobre, all’ambulatorio di Via Trento, 12, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Dopo l’enorme successo della campagna di luglio, che ha evidenziato la necessità da parte della popolazione di monitorare il proprio stato di salute rispetto alla pandemia in corso, partiamo con una seconda tranche in ottobre, sempre a costi popolari, per tutti i cittadini della zona e come per la volta scorsa, con priorità per i cittadini di Cassinetta di Lugagnano e di Albairate.

Modalità e costi

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in ottemperanza alle indicazioni della DGR 3131 di Regione Lombardia. Prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19, sabato dalle 7.30 alle 12.30. Il test sierologico ha un costo di 20 euro. In caso di positività sarà necessario eseguire il tampone di conferma al costo di 39 euro.

