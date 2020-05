Come preannunciato ai cittadini attraverso avvisi recapitati direttamente nelle cassette delle lettere, da oggi, mercoledì 20 maggio, sul territorio di Parabiago prenderà il via la distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata. Destinati sia alle utenze domestiche che alle attività produttive inerenti la ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, etc.), in regola con il pagamento della Tari, i kit sono composti da 35 sacchi viola per i rifiuti indifferenziati, 50 sacchi gialli per la raccolta della plastica e 100 biodegradabili per i rifiuti organici.

Al via la distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata

Per ottemperare alla normativa sulla prevenzione del Covid-19, gli stessi saranno contenuti in un involucro di cellophane e consegnati nelle mani dell’utenza da operatori dotati di mascherine e guanti. Per la sicurezza di tutti, si richiede che anche chi ritira il kit sia dotato degli stessi dispositivi di protezione. Non saranno richiesti contributi in denaro proprio perché la distribuzione è gratuita. Gli operatori citofoneranno ai singoli utenti e li attenderanno all’ingresso dello stabile per la consegna. Coloro che non saranno in casa al passaggio degli operatori troveranno nella cassetta delle lettere un “Avviso di mancata consegna”, con indicate le date in cui potranno ritirare autonomamente i sacchi, presentandosi in comune, nella fasci oraria dalle 8.30 alle 12.30.

Ecco le date:

30 maggio, 6 giugno, 13 giugno, 20 giugno, 27 giugno, 4 luglio, 19 settembre. Le persone che, prevedendo di non trovarsi in casa al momento della distribuzione, hanno delegato un loro condomino al ritiro dei sacchi, vedranno il loro nome e cognome abbinato a quello della persona che hanno delegato al ritiro.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il numero verde di AEMME Linea Ambiente all’800/19.63.63.

TORNA ALLA HOME