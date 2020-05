Al via gli appuntamenti del Rosario del martedì VIDEO

Al via gli appuntamenti del Rosario del martedì. La comunità pastorale di Magenta, in questo mese di maggio, ogni martedì propone un video per introdurre alla preghiera del Rosario.

“Da una delle nostre parrocchie, un sacerdote ci introduce alla meditazione del primo mistero con una breve meditazione e una famiglia prega la prima decina…. A ognuno di noi l’invito poi a continuare la preghiera”, spiegano dalla Comunità pastorale. Si comincia dalla Sacra Famiglia, lì dove c’era una volta la chiesa di legno, davanti alla cappellina della Madonna.

