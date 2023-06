Al Teatro Civico di Rho l'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala

“Questa è la cultura italiana” le parole del grande Maestro Donato Renzetti che ha diretto magistralmente l’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e ha ringraziato Rho.

Al teatro civico il secondo concerto straordinario

Al Teatro de Silva ieri sera sono stati protagonisti la musica, l'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala e i cantanti Greta Doveri, Fan Zhou, Andrea Tanzillo, Huanhong Livio Li per il secondo concerto straordinario organizzato dalla Fondazione Bracco, questa volta su inviti rivolti al mondo milanese.

Ha presentato il concerto il professor Fabio Sartorelli, che ha illustrato anche il rapporto di amicizia tra Verdi e Angelo Mariani, a sua volta direttore d’orchestra e compositore.

Oltre alla Dottoressa Diana Bracco, il sindaco Andrea Orlandi, il Vice sindaco Maria Rita Vergani, l’assessora Valentina Giro, citiamo alcuni dei tanti invitati illustri: Giovanni Azzone, neo presidente di Fondazione Cariplo, Alberto Grando presidente di Arexpo, Giuseppe Vito, presidente di Fondazione Teatro alla Scala, Giancarlo Cerruti, Letizia Moratti, Ferruccio de Bortoli, avvocato Cesare Rimini, Anna Maria Tarantola ex presidente RAI, Annalisa Zannni, Paola Zonca, Luca Cucchi.

Il sindaco Orlandi: "Sono occasioni importanti per far conoscere il teatro"

“Ringrazio la Dottoressa Diana Bracco per l’organizzazione di questi due concerti che hanno riportato a Rho l’Accademia Teatro alla Scala e per la continua attenzione rivolta a Rho, rendendola protagonista oltre i confini della città di momenti eccezionali di cultura attraendo l’attenzione di personalità di fama nazionale, appassionate e interessate alle attività del nostro teatro– afferma il sindaco Orlandi – Sono occasioni importanti per far conoscere la bellezza e la straordinaria acustica del teatro che sta attirando sempre di più nomi importanti nel campo musicale e teatrale”.