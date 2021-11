Al luna park senza green pass: allontanate cento persone

Polizia Locale

A Legnano, nel weekend lungo, gli uomini del comandante Daniele Ruggeri sono stati occupati per servizi di controllo sulle strade, alle giostre e alla Fiera dei Morti.

Al luna park di Legnano senza certificato verde: la Polizia Locale ha allontanato un centinaio di persone.

Al luna park 3mila controlli sul green pass: sanzionato un operatore

Dopo il venerdì sera dedicato alla ripresa del progetto Smart il Comando di corso Magenta è stato occupato nei tre giorni successivi per servizi di controllo sulle strade, al luna park e ieri, lunedì 1 novembre 2021, alla Fiera dei Morti. I controlli stradali effettuati nella sera di sabato 30 ottobre ha visto impiegati sino all’1.30 otto operatori della Polizia Locale, che hanno accertato 55 violazioni, fra cui 40 multe per divieto di sosta e 15 verbali, la maggior parte dei quali per mancato uso delle cinture di sicurezza e svolte pericolose. Complessivamente sono state 72 le auto controllate.

Al luna park i giorni prefestivi e festivi hanno registrato un buon afflusso di persone toccando il picco delle presenze il sabato e la domenica sera. Nel dettaglio l’afflusso massimo registrato venerdì sera è stato di 2.800 persone, nei pomeriggi di domenica e sabato fra 2.600 e 2.700, nelle sere di sabato e domenica quasi di 3mila. Nella giornata dell'1 novembre il picco massimo di presenze è stato toccato alle 18.30 con 1.700-1.800 persone. I controlli green pass effettuati dalla security all’ingresso dell’area sono stati circa 3mila e un centinaio circa di persone sono state allontanate per mancanza di certificato verde. La Polizia Locale ha provveduto al controllo dei green pass di tutti gli operatori sanzionandone uno per mancanza di certificato.

Ambulanti senza certificato verde alla Fiera dei Morti: allontanato un banco

La Fiera dei Morti, lunedì 1 novembre, complice il cattivo tempo che si è protratto sino alla prima parte del pomeriggio, ha registrato un discreto afflusso di persone dalle 16.30 alle 19.30. Sulle oltre 170 bancarelle previste 20 erano assenti fin dall’inizio della giornata. Nei controlli a campione effettuati dalla Polizia Locale su oltre 80 visitatori una persona è risultata priva di green pass e allontanata. La verifica dei certificati della Polizia Locale, su 75 operatori commerciali, ha portato ad accertare quattro violazioni. Un banco è stato allontanato dalla fiera in quanto tutti i suoi operatori sono risultati privi di certificato verde. Alla luce del cattivo tempo, l’Amministrazione comunale si sta già attivando con i rappresentanti dei commercianti per stabilire una data per il recupero della manifestazione: prossimamente quindi le bancarelle torneranno su viale Toselli.