“Aiutiamoci a Legnano”, un questionario per affrontare insieme l’emergenza Covid

Il Comune lancia un questionario per conoscere i bisogni della cittadinanza insorti con la pandemia. Ma anche per raccogliere eventuali disponibilità a dare una mano in questo momento di crisi sanitaria ed economica.

“Aiutiamoci a Legnano”, il questionario è un primo passo

Il questionario è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Rispondendo alle domande, singoli cittadini e associazioni possono segnalare problemi vissuti in prima persona o raccolti attraverso la propria rete di contatti. Utilizzando lo stesso canale è possibile comunicare le proprie competenze e disponibilità utili a fronteggiare la situazione. “La diffusione del Coronavirus sta ampliando il ventaglio dei bisogni sentiti dalla popolazione – commenta la vicesindaco Anna Pavan – Vogliamo conoscerli meglio. Ma vogliamo anche capire che cosa i cittadini di Legnano possono mettere a disposizione della comunità, in aggiunta al prezioso lavoro già svolto da tante associazioni. Il questionario, messo a punto dai consiglieri Luca Benetti e Giacomo Pigni (nella foto di copertina, da destra a sinistra) , è un primo passo in questa direzione. Bastano pochi click per mettere il Comune nella condizione di migliorare la sua risposta alla pandemia e per coinvolgere i cittadini in azioni utili alla collettività».

“È ora di fare rete e mettersi in gioco, per non lasciare indietro nessuno” “Parte il progetto ‘Aiutiamoci a Legnano’ pensato per raccogliere bisogni e disponibilità dai cittadini, dai gruppi e dalle associazioni che da sempre rendono vivo il nostro tessuto sociale e culturale. Che bisogni vivi o vedi intorno a te? Come immagini una Legnano che sia vicina ai propri cittadini? In che modo vorresti metterti al servizio della tua comunità Faccelo sapere rispondendo a questo semplice Google form. Legnano è casa di tante belle realtà e persone che le vogliono bene. È ora di fare rete e mettersi in gioco, per non lasciare indietro nessuno” scrive il sindaco Lorenzo Radice.

“È un progetto molto semplice ma che in un momento come questo può essere decisivo” “È un progetto molto semplice ma che in un momento come questo può essere decisivo – scrive il consigliere dem Giacomo Pigni – Serve mettere insieme tutte le risorse e le capacità della nostra comunità. Serve comprendere i bisogni dei nostri concittadini per trovare la via migliore per dargli una risposta. Compilate e fate girare il questionario e se avete dubbi/domande scrivete a me o al coideatore collega Luca Benetti. Ne usciremo solo insieme”.

