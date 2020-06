“Aiutiamo il futuro”: una raccolta fondi per le famiglie con figli in età da scuola

“Aiutiamo il futuro”: una raccolta fondi della Sezione Provinciale UNCI Milano in collaborazione con Avis Parabiago per le famiglie con figli in età da scuola.

In queste ultime settimane la Sezione Provinciale UNCI Milano sono stati messi in contatto con il Diacono Ambrosiano che segue i progetti solidali della Caritas Ambrosiana nelle varie diocesi Lombarde con i volontari Caritas e il Gruppo di volontariato Vincenziano Parabiaghese. I volontari hanno confermato che negli ultimi anni con la ripresa della scuola sempre più frequentemente famiglie in difficoltà chiedono aiuto per acquisti di materiale scolastico per i propri figli. Apprese queste difficoltà si sono messi in contatto anche con Avis Parabiago affinchè collaborassero con la la Sezione Provinciale Unci Milano per un’ iniziativa di raccolta fondi da avviare con i Soci delle rispettive associazioni.

La raccolta fondi sarà destinata alla Caritas di Parabiago per aiutare le famiglie in difficoltà nel proseguimento del cammino scolastico dei propri figli.

Ecco come fare

– donazione/contributo libero

– entro il 25 luglio 2020

– il contributo può essere versato direttamente presso la Sezione chiamandoci al cellulare : Segretario Prov.Le Comm.Casati Natale 324 5878614

Presidente Sezione Cav. Tabini Lucio 339 5366806

– con bonifico bancario su IBAN : IT66 O 05034 33542 000000030630 Unci Sezione Prov.Milano causale : raccolta fondi AIUTIAMO IL FUTURO

