Aiuti del Rotary Fiera Centenario alle famiglie in difficoltà

Donati pasti alle famiglie e tablet a alunni in difficoltà per la didattica a distanza

Rotary e solidarietà un binomio imprescindibile

Rotary e solidarietà, un binomio imprescindibile. E anche quest’anno il Rotary Club Milano Rho Fiera Centenario ha rinnovato il service a sostegno della Caritas e delle famiglie rhodensi in difficoltà. Oltre al consueto sostegno per la spesa alimentare della mensa gestita dalla Caritas cittadina, i rotariani hanno concretizzato un ulteriore progetto che prevede un impegno concreto a sostegno delle famiglie rhodensi venutesi a trovare in difficoltà per le conseguenze dell’attuale pandemia.

Pacco alimentare a due famiglie in difficoltà fino a giugno

Grazie al supporto dell’assessorato ai Servizi sociali guidato da Nicola Violante e della stessa Caritas, sono stati individuati alcuni nuclei familiari che, ogni due settimane, almeno fino a giugno del prossimo anno, riceveranno un pacco contenente generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Progetto finalizzato grazie a aziende e privati cittadini

Un progetto che è stato finanziato da donazioni di aziende e privati cittadini e da proventi di una raccolta fondi resa possibile da diverse iniziative organizzate dai soci. Il club presieduto da Gabriela Dinu ha pensato anche di supportare la didattica a distanza di alcuni allievi di famiglie con problemi economici donando loro tablet acquistati per l’occasione. «La collaborazione con la Caritas cittadina va avanti da numerosi anni – ha spiegato Gabriela Dinu – Visti i preoccupanti problemi economici provocati dall’attuale situazione sanitaria, abbiamo voluto organizzare un nuovo progetto di aiuto diretto a famiglie in difficoltà.

Tablet donati a alunni in difficoltà per la didattica a distanza

Inoltre abbiamo pensato di supportare anche alcuni allievi costretti alla didattica a distanza donando loro tablet». La prima consegna dei pacchi e dei tablet si è svolta nei giorni scorsi in piazza San Vittore, alla presenza del presidente della Caritas cittadina don Gianluigi Frova, della responsabile della Caritas cittadina Luisa Re, dell’assessore Nicola Violante e di alcuni soci del Rotary Milano Rho Fiera Centenario guidati dalla presidentessa Dinu.