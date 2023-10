«Aiutateci a rialzarci, venite a comprare i ciclamini»

«Abbiamo 8mila vasi di ciclamini da vendere in fretta, senza i teloni di copertura rischiano di morire. Dateci una mano veniteli a comprare».

Dopo la conta dei danni, tanti, subiti a causa della tromba d’aria abbattutasi su Rho e su Pregnana Milanese nel pomeriggio di venerdì scorso, Giulia Clamer, titolare della Flower Market di via Castellazzo lancia un appello ai cittadini di Rho e dei comuni limitrofi.

Il tornado ha distrutto le nostre serre i danni sono ingenti

«In tanti dopo il tornado che ha distrutto le nostre serre ci hanno contattato per chiederci come poter aiutare la nostra azienda devastata dalla tromba d’aria - racconta Giulia Clamer - Abbiamo alcune piante che si trovano all’aperto poiché le serre in cui erano sono state completamente distrutte. Ci servirebbe una mano per venderle velocemente in modo tale da non doverle buttare».

Una zona quella di via Mattei colpita pesantemente.

«Stiamo aspettando i preventivi per rifare le coperture delle serre, ma ci vorranno alcuni giorni prima di avere nuovi teloni in plastica - prosegue Giulia - anche il viale di ingresso è chiuso perché bisogna rimuovere tutti gli alberi caduti, nel frattempo si possono raggiungere le serre dalla via Leopardi» Danni enormi quelli registrati dall’azienda. Oltre alle serre scoperchiate, la tromba d’aria ha distrutto il tetto dell’abitazione dei titolari e fatto cadere decine di alberi abbattuti lungo il viale d’accesso.

Salvare gli 8mila ciclamini è la prima cosa da fare

«Fortunatamente la gente non ci ha lasciato soli, sono stati tantissimi i volontari che sono venuti a darci una mano, anche il prete in chiesa ha fatto un appello ai fedeli chiedendo di darci un aiuto in un momento che è stato davvero difficile per noi e per la nostra azienda».

E ora, dopo la conta dei danni la vendita dei ciclamini.

«Salvare gli 8mila ciclamini è la prima cosa da fare - conclude Giulia Clamer, titolare della Flower Market di via Castellazzo - Sono i fiori che si vendono in questo periodo, in serra abbiamo a migliaia di vasi, ma senza i teloni di copertura del tetto rischiano di morire, per questo motivo è importante riuscire a venderli in fretta prima che arrivi un altro temporale - racconta Laura - per fortuna gli altri 30mila ciclamini che abbiamo in coltivazione si sono salvati, come le stelle di Natale, altrimenti il danno sarebbe stato ancora più grave».

La serra di via Castellazzo, ingresso da via Leopardi è aperta tutti i giorni

La serra è aperta tutti i giorni e anche nelle giornate di sabato e domenica, ora spetta solo ai rhodensi e ai cittadini dei paesi limitrofi comprare un vasetto di ciclamini e dare una mano a Giulia e alla sua famiglia.