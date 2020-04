Aiutateci a fronteggiare l’emergenza: l’ospedale di Rho chiede aiuto ai cittadini

Un gesto di solidarietà verso l’ospedale i medici e gli infermieri

L’azienda ospedaliera Salvini che comprende gli ospedali di Rho, Passirana e Garbagnate Milanese in questa fase emergenziale, globale più ancora che nazionale, sta affrontando le diverse esigenze, tra le quali anche l’approvvigionamento di materiale, con il coordinamento di Regione Lombardia ed anche con acquisti autonomi e donazioni, riuscendo a garantire Dispositivi di Sicurezza Individuali agli operatori adeguati per il delicato ed importante lavoro che sono chiamati a fare.

Si cercano mascherine e camici ma anche cracker e brioches

“Grazie per la solidarietà di tutti e per il grande impegno di tutti gli operatori sanitari – affermano i dirigenti dell’azienda ospedaliera – I nostri pazienti avranno le cure migliori e la sicurezza di un ambiente adeguato per tornare in salute. L’appello va a coloro che avessero la possibilità di donare agli ospedali dell’ASST Rhodense dispositivi sanitari (camici, mascherine, occhiali, guanti o altro materiale) e beni di conforto (ad esempio: poltrone reclinabili, macchine per il caffè-cappuccino, bollilatte elettrico, generi di ristoro: snack, cracker, brioches).

Chi può dare una mano si metta in contatto con l’Asst Rhodense

Chi può dare una mano può mettersi in contatto con l’Asst Rhodense scrivendo alle mail: areaacquisti@asst-rhodense.it, ascarso@asst-rhodense.it e lbaccaro@asst-rhodense.it. Riceveranno le indicazioni più appropriate in relazione alla tipologia di bene da donare. Inoltre è stata attivata una raccolta fondi a favore degli ospedali “Salvini” di Garbagnate e “Di Circolo” di Rho alla quale è possibile aderire indicando sul bonifico: Causale: coronavirus Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense Banco Bpm spa – filiale 01396 IBAN: IT16V0503433130000000002000 Anche una piccola donazione può fare la differenza! Tutto andrà bene! Aiutiamoci!

