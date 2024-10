Ai domiciliari ma era...fuori casa: arrestato. E' accaduto a San Vittore Olona.

Era in giro invece che stare ai domiciliari

Era agli arresti domiciliari dopo la resistenza a pubblico ufficiale commessa a Castellanza l'11 settembre, quando allora nei suoi confronti aveva proceduto la Polizia di Stato di Busto Arsizio. Aveva anche violato un foglio di via obbligatorio ed era patente. Il 43enne, di San Vittore Olona, ora è stato portato in carcere dai Carabinieri di Cerro Maggiore in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Doveva infatti stare ai domiciliari ma i militari lo hanno invece trovato in giro,