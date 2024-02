Ai domiciliari, in casa aveva mezzo etto di cocaina

Agli arresti domiciliari, in casa aveva mezzo etto di cocaina.

Arresti domiciliari

Nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio i Carabinieri della Tenenza di Pero hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 35enne marocchino, nullafacente.

La perquisizione

I Carabinieri lo hanno pizzicato durante un normale controllo sui soggetti sottoposti a regime di detenzione domiciliare, stato in cui si trovava il 35enne. Quando l'uomo ha aperto loro la porta, i carabinieri hanno notato che quest'ultimo si trovava in un evidente stato di alterazione psico-fisica, presumibilmente dovuta ad assunzione di sostanza stupefacente.

Cocaina

I militari procedevano d’iniziativa ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo occultata nel mobile del bagno una bustina di colore azzurro contenente 46,2 grammi di cocaina e 0,5 grammi di hashish più materiale per il confezionamento.

L’ arrestato, dopo il giudizio in direttissima tenutosi nella mattinata di ieri 2 febbraio presso il Tribunale di Milano, è stato tradotto presso il carcere di Milano San Vittore.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro.