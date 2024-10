Ai domiciliari col braccialetto elettronico ma... era a spasso. Ora va in carcere

Ai domiciliari col braccialetto elettronico, ma era in giro. Carcere per un uomo di Magnago.

Ai domiciliari col braccialetto elettronico ma era a spasso

Doveva starsene nella sua abitazione con tanto di braccialetto elettronico. Ma, invece, era in giro. Così per lui si sono spalancate le porte del carcere. E' quanto successo nel pomeriggio di sabato 26 ottobre 2024 ai danni di un 46enne di Magnago che è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castano Primo. L'uomo, di professione tassista, era sottoposto alla detenzione domiciliare con tanto di braccialetto elettronico in esecuzione al decreto di sospensione della misura cautelare in atto con la misura della carcerazione emessa il giorno prima dall'Ufficio sorveglianza del Tribunale di Varese.

Ora il carcere

I militari non l'hanno trovato in casa e per lui ora c'è il carcere, ordinanza restrittiva scaturita a seguito delle numerose violazioni segnalate ai Carabinieri. Il 46enne è stato così arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.