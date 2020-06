Favoreggiamento all’immigrazione clandestina: ai domiciliari ad Arese

Favoreggiamento all’immigrazione clandestina, attraverso una rete a sostegno di gruppi jihadisti: ai domiciliari ad Arese

I deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario del Carroccio alla Camera, e Fabio Massimo Boniardi, hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere al Governo un’adeguata sicurezza per Arese. Nella comunità aresina, infatti, si troverebbe agli arresti domiciliari un uomo che avrebbe favorito l’immigrazione clandestina, attraverso una rete a sostegno di gruppi jihadisti. Secondo quanto emerso, l’uomo ai domiciliari ad Arese e ad altri componenti della rete, anch’essi arrestati, avrebbero raccolto e inviato soldi in Somalia destinati a comprare armi e munizioni per gruppi terroristici.

La Lega presenta un’interrogazione