Ancora furti, ancora trattori che spariscono. Gli agricoltori di Sedriano, in particolare quelli a sud della ex statale 11 sono disperati e chiedono un intervento dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine.

Agricoltori bersagliati dai ladri

A farsi portavoce di quanto sta accadendo ormai da tempo è Claudio Santambrogio, titolare dell’omonima azienda agricola di via per Cascina Magna. «Negli ultimi due mesi sono stati rubati tre trattori, di cui uno al sottoscritto – racconta – Siamo nelle condizioni di non dormire più di notte».

“Da me già venuti dieci volte”

Santambrogio, in particolare, è ormai bersagliato dai malviventi: «Negli ultimi 5-6 anni sono entrati più di dieci volte – continua – Una volta mi hanno svuotato l’officina rubando tutti gli attrezzi, un’altra mi hanno prelevato duemila litri di gasolio da una tanica che ora ho nascosto, un’altra ancora mi hanno rotto i tappi dei serbatoi del camion per prendere pochi litri di carburante… ormai non le conto neanche più».

