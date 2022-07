Agosto in piazza, serate di festa per chi passerà l'estate in città

Ad agosto, la musica risuonerà dal martedì al giovedì, con deejay, dalle 21 alle 23, mentre venerdì; sabato e domenica prevista musica dal vivo fino alle 23.30.

Tutte le sere fino a mezzanotte fino al 28 agosto

Tutte le sere della settimana, dalle 19.30 e fino a mezzanotte, fino al 28 agosto, Agosto in piazza farà compagnia a chi resta in città, per distrarre dalla calura. Il servizio ristoro funzionerà per tutta la durata dell'evento: la cucina propone tipici piatti della cucina mediterranea, anche a tema regionale, con serate a tema. Ogni sera salamelle e costate per gli amanti della grigliata.

Due pomeriggi la settimana dedicati ai bambini

Saranno allestiti un banco pesca, una tradizione che resiste ai tempi; un banco di libri usati da leggere in loco, ma anche acquistare a prezzo-offerta. Al pomeriggio l’area sarà a disposizione di chi vorrà ritrovarsi per chiacchierare e bere una fresca bevanda o mangiare un gelato. Due pomeriggi alla settimana lo spazio sarà dedicato ai “giochi per bimbi” che saranno organizzati e gestiti richiedendo la presenza dell’adulto che si occupa del bimbo.

Nel fine settimana si balla con musica dal vivo

A luglio, da lunedì a giovedì, si mangia e si sta insieme, mentre nel fine settimana si balla con la musica dal vivo: intrattenimento musicale previsto venerdì, sabato e domenica (22-24 e 29-31 luglio) dalle 21 alle 23.30. Ad agosto, la musica risuonerà dal martedì al giovedì, con deejay, dalle 21 alle 23, mentre venerdì; sabato e domenica prevista musica dal vivo fino alle 23.30.

Giovedì 27 e venerdì 28 luglio a grande richiesta "Speciale Trippa"

Ci saranno poi alcuni eventi speciali: mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, a grande richiesta speciale Trippa (disponibile su prenotazione). Previsto poi il pranzo di Ferragosto, per trascorrere questa giornata di festa in compagnia e allegria. Per informazioni e prenotazioni: crar-rho@libero. it oppure cel. 351.8496998.