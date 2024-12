Agli arresti domiciliari a San Vittore Olona il 24enne che investì e uccise una donna

Si trova agli arresti domiciliari il 24enne Francesco Monteleone che due giorni fa ha investito e ucciso una donna di 34 anni mentre stava attraversando sulle strisce pedonali a Milano. Il 20enne si trova ora nella sua casa di San Vittore Olona.

Va agli arresti domiciliari Francesco Monteleone, il 24enne finito in carcere due giorni fa a Milano per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso, per essere fuggito dopo aver travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna, mentre tutti e quattro stavano attraversando sulle strisce in viale Renato Serra.

Lo ha deciso il gip Alberto Carboni, che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. La pm Paola Biondolillo aveva chiesto la custodia in carcere. Monteleone poco dopo l'accaduto avrebbe tentato di chiamare per ben quattro volte il padre, una condotta che potrebbe far ipotizzare che si era accorto dell'accaduto e che ha tentato di chiedere aiuto al papà.

Nessuna risposta durante l'interrogatorio

Durante l'udienza di convalida il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere: negli atti è stata sottolineata la sua "assoluta insensibilità per le conseguenze delle sue condotte", non essendosi fermato dopo l'accaduto e non essersi presentato spontaneamente alle forze dell'ordine.