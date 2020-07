Lite nella notte a Magenta, lungo la strada del Roccolo, poco dopo le 3.30. Subito allertati i Carabinieri di Abbiategrasso e l’ambulanza: la vittima ha riportato ferite lievi ed è stata accompagnata in verde in ospedale.

Malore per un 21enne

Ambulanza anche ad Arese, intorno alle 3: in via per Passirana, malore per un 21enne: sul posto i Carabinieri e l’ambulanza, in codice giallo. Al termine del servizio non si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

Aggressioni nella notte, grande lavoro per i Carabinieri

A Rho, poco prima dell’1, aggressione in corso Europa, ai danni di un 55enne. Sul posto Polizia di Stato e militari dell’Arma, oltre ai soccorritori della Croce Rossa di Lainate, che hanno poi condotto l’uomo in ospedale in codice verde.

Nel Legnanese

Verso le 4 a Castano Primo, in piazza Mazzini, una brutta caduta ha fatto scattare un codice rosso: sul posto ambulanza e Carabinieri, oltre all’automedica. Polizia invece impegnata a Legnano per la chiamata di un 19enne, in via Milano: allarme in rosso, sul posto ambulanza e automedica, ma il problema si è risolto con un codice verde.

