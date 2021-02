Aggressioni nella notte e una caduta dalla bici SIRENE DI NOTTE

Aggressioni nella notte a una caduta dalla bici: notte di lavoro per i soccorritori del nostro territorio.

Aggressioni nella notte a una caduta dalla bici

Una sera e una notte all’insegna delle botte. E’ quella appena trascorsa. Il primo episodio Botte a Canegrate. E’ quanto successo intorno alle 20.30 in via Vittorio Veneto. E’ qui che è avvenuta un’aggressione, quattro le persone coinvolte nel fatto. Ad avere la peggio è stato un 25enne per il quale è stato allertato il 118. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane ha però rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Aggressione anche a Marcallo con Casone. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 23. L’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e i Carabinieri sono arrivati in via don Luigi Sturzo: la persona ferita non ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.

Caduta dalla bici

Soccorritori in azione nuovamente a Canegrate questa mattina. Intorno alle 7.30 un 27enne che stava percorrendo la via Magenta è scivolato e caduto a terra. In suo aiuto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa insieme ai Carabinieri. Il ragazzo è stato portato in ospedale, in codice verde.