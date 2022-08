Aggressioni in forte aumento negli ospedali

Gli episodi di violenze verbali o fisiche nei confronti del personale furono 122 nel 2021: nei primi mesi del 2022 sono già 116

Calci, pugni e spintoni ma anche aggressioni verbali condite di insulti al personale sanitario che lavora negli ospedali del milanese. I numeri sembrano destare una realistica preoccupazione tra il personale medico, infermieristico. È il quadro desolante presentato dagli esponenti del Partito Democratico Carmela Rozza (consigliera regionale) e dal Capogruppo Fabio Pizzul lunedì scorso in conferenza stampa con tabelle e statistiche sulla frequenza degli eventi negli aziende sanitarie pubbliche della Città Metropolitana di Milano.

Il confronto dei dati presentati rispetto all’anno scorso appare impietoso, in particolare per gli ospedali della Asst Rhodense (Garbagnate, Rho, Passirana). L’accesso ospedaliero dove la tensione è già alta di frequente sfocia in scontro violento con il personale. La struttura a più elevato rischio sembra essere quella di viale Forlanini a Garbagnate Milanese. A contribuire a creare un clima teso sono state anche le norme anticovid imposte agli utenti che accedono al dipartimento di emergenza: attese per fare il tampone, allontanamento dei parenti e richieste perentorie di mascherine e contatti non ravvicinati.

I dati presentati dalla consigliera Rozza mostrano che i centri di cura dove si è verificato il più grande aumento di casi simili rispetto allo scorso anno sono proprio quelli di Rho e Garbagnate, un 128% di condotte aggressive rispetto al 2021. Gli attacchi al personale rilevati in tutto il 2021 sono stati 122; nei primi mesi di quest’anno, da gennaio a maggio, sono stati già 116, con una stima per fine anno di 278. Nel dettaglio: a Garbagnate le aggressioni fisiche hanno già raggiunto a maggio i numeri di tutto il 2021. Se confrontiamo i due periodi in esame le minacce e le intimidazioni sono più che raddoppiate (come del resto quelle solo verbali). Da 22 casi nel 2021 a 45 nel periodo gennaio-maggio di quest’anno.

Situazione migliore nell'Ast Ovest che comprende gli ospedali di Magenta e Legnano

In totale nell’Asst Rhodense troppi utenti passano alle vie di fatto senza remore. All’ospedale di Rho registrate invettive di natura verbale 4 volte superiori rispetto all’anno scorso (7 nel 2021 e 25 oggi).

È stato redatto uno schema che distingue i vari tipi di aggressione, quella estrema con utilizzo di armi è in numero esiguo ma si rileva ugualmente un preoccupante aumento del 60%. Le aggressioni fisiche non accennano a diminuire (+3%). Per le intimidazioni abbiamo un aumento addirittura del 105%. Tra alterchi verbali minori medi e grandi il dato totale registra un aumento del 41%. Va invece meglio nella Asst Ovest Milanese che comprende gli ospedali di Magenta, Legnano, Cuggiono e Abbiategrasso. Qui le statistiche non rilevano variazioni allarmanti rispetto al passato. Solo 54 casi nel 2021 e nei primi 5 mesi del 2022 sono arrivati a 22 casi. Si stima che per la fine dell’anno siano 53 casi come l’anno scorso.