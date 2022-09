Aggressioni e liti: gli interventi notturni dei soccorritori

Gli interventi dei soccorritori a causa di aggressioni, liti e un'intossicazione da alcol nel nostro territorio nella notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre 2022.

Aggressioni e liti: arrivano i soccorritori

Sanitari e Forze dell'ordine sono intervenuti a Rho in via Castelli Fiorenza intorno all'1.45 per una rissa che ha visto rimanere coinvolto un ragazzo di 24 anni. L'ambulanza, arrivata in codice giallo, ha poi portato il ragazzo per tutti i controlli del caso in ospedale in codice verde. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho. Poco prima delle 5, poi, ambulanza e Carabinieri sono giunti a Barbaiana (Lainate), in via Caracciolo, per una rissa. Anche in questo caso, il ragazzo coinvolto - un 20enne - è stato portato in ospedale in codice verde.

L'intervento a Cerro per un'intossicazione da alcol

I sanitari sono giunti in codice giallo anche in via Resegone a Cerro intorno alle 23.53 per soccorrere un uomo di 42 anni a causa di un'intossicazione da alcol. Per fortuna l'uomo stava bene e non è stato portato in ospedale.