Aggressione nella notte: donna finisce in ospedale

Una donna di 29 anni è stata aggredita questa notte, 13 marzo 2023, a Cerro Maggiore: la donna è stata trasportata in ospedale a Legnano.

Una donna di 29 anni è stata aggredita questa notte intorno all'una in via XXIV Maggio a Cerro maggiore: sul posto è arrivata un'ambulanza. Dopo le prime cure portate sul luogo, la donna è stata trasportata in ospedale a Legnano. Ancora poco chiaro il motivo dell'aggressione.

Il luogo dove è intervenuto il 118: