Aggressione in via Palmanova, 22enne in ospedale

Aggressione in via Palmanova a Baranzate, sul posto ambulanza e Carabinieri. Un giovane finisce in ospedale.

Aggressione in via Palmanova

Tutti i residenti si sono accorti che stava succedendo qualcosa, richiamati dal suono delle sirene dell’ambulanza. Erano le 11.45 quando a Baranzate si è verificata un’aggressione. I soccorritori della Misericordia di Arese arrivati sul posto hanno prestato le prime cure a un ragazzo di 22 anni che risultava ferito. Per fortuna nulla di grave, caricato sull’ambulanza è stato portato in ospedale in codice verde: per lui qualche lieve contusione e uno spavento. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Rho che stanno raccogliendo elementi per chiarire tutti i contorni della vicenda.

